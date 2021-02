Genova – Lotta per sopravvivere l’uomo di 40 anni che ieri è caduto dalla finestra del quarto piano di un palazzo di via della Libertà, nel quartiere genovese della Foce.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.30.

L’uomo è precipitato sul marciapiede sottostante, immediato l’allarme e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 he hanno trovato il 40enne in gravissime condizioni e lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini del caso.

Non è esclusa nessuna pista ma al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella dell’incidente.