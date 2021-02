Genova – Una grossa buca nell’asfalto e tre auto che sono costrette a fermarsi e a chiedere assistenza per gomme forate o danni importanti ai cerchioni. E’ il bilancio, solo per un caso fortuito non più grave, dell’ennesimo problema registrato sul viadotto Bisagno dell’Autostrada A12 Genova – Sestri Levante.

Ai centralini della polizia stradale sono arrivate in rapida successione le chiamate di automobilisti che segnalavano la buca che ha causato danni alle auto e solo per un caso fortunato non ha provocato incidenti anche gravi.

Le auto, passando, subivano un grosso sobbalzo che, tre casi, ha provocato danni ai pneumatici e addirittura la rottura dei cerchioni.

Le auto sono riuscite a fermarsi senza restare coinvolte in incidenti ma se fosse passata una moto o uno scooter le conseguenze potevano essere disastrose.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno ristretto la carreggiata ad una sola corsia e i tecnici di Autostrade che hanno riparato in fretta la buca riportando alla normalità la situazione.

Resta la perplessità per il ripetersi di episodi di danneggiamento del viadotto, indicato dalle perizie tecniche come uno dei più critici per lo stato di conservazione.

Da tempo i residenti delle abitazioni che sorgono sotto al viadotto parlano di forti rumori, di caduta di parti del viadotto e recentemente si è registrata la rottura di un giunto che ha causato altri danni a vetture di passaggio.