Genova – Sono state sospese le multe per l’errato uso delle corsie di canalizzazione rilevate dai semafori intelligenti e ora si cerca una soluzione per chi ha pagato già il verbale.

Lo ha fatto sapere il Comune di Genova comunicando la decisione di sospendere temporaneamente la rilevazione da remoto delle infrazioni per l’errato uso delle corsie di canalizzazione.

La decisione è arrivata dopo la segnalazione di alcune anomalie relative alla segnaletica orizzontale tracciata sulle intersezioni interessate.

I verbali di accertamento relativi all’uso non corretto delle corsie di canalizzazione saranno annullati d’ufficio.

L’annullamento riguarderà tutti i verbali non ancora notificati o, se notificati, non ancora pagati e per i quali non siano trascorsi i termini di 60 giorni per proporre ricorso, e opererà in modo automatico.

I cittadini, quindi, non dovranno rivolgersi agli sportelli della Polizia Locale.

Per chi, invece, ha già provveduto a pagare le sanzioni notificate, l’amministrazione sta lavorando a una soluzione che preveda l’annullamento e la relativa restituzione dei punti sulla patente.

I semafori T-Red, sistemati negli incroci considerati più pericolosi, rimangono comunque conformi e attivi, soprattutto visto il netto calo degli incidenti e la maggiore sicurezza stradale.

Questo porta alla conferma di tutte le sanzioni relative al passaggio col rosso e oltre la striscia di arresto, per le quali si continuerà a procedere con la rilevazione automatiche e la notifica dei verbali.