Genova – Momenti di paura, la scorsa notte, in via Calcinara, una stradina isolata e raggiungibile solo a piedi sulle alture di Quezzi, per un incendio che ha distrutto una baracca adibita a deposito degli attrezzi.

Le fiamme sono divampate per motivi ancora in via di accertamento attorno alle 2,30 ed è stato il proprietario, che vive in una casa isolata a breve distanza, ad accorgersi delle fiamme e a chiamare i vigili del fuoco.

L’uomo ha tentato di spegnere l’incendio ma poi è fuggito per la forza dell’incendio e per gli scarsi mezzi a disposizione.

Anche i vigili del fuoco sono stati impegnati duramente poiché la zona non è raggiungibile con i mezzi anti incendio.

Spente le fiamme sono state avviate le indagini per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Fortunatamente non si registrano feriti.