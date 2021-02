Genova – Sarà l’autopsia o un biglietto che potrebbe essere stato trovato nell’abitazione, a chiarire le circostanze del decesso del giovane di vent’anni trovato agonizzante dal coinquilino in un appartamento di via San Martino, nell’omonimo quartiere genovese.

Il ragazzo, studente, è stato trovato in gravissime condizioni e trasferito d’urgenza in ospedale dove è deceduto nonostante le cure.

Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto in tempo a dire al coinquilino di aver ingerito una sostanza velenosa di cui è stata effettivamente trovata traccia nella casa e nello stomaco della vittima anche se non è chiaro se sia stato ingerito per errore o nel tentativo di togliersi la vita.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando il coinquilino e gli amici del ragazzo deceduto mentre sarà una perizia medico legale e chimica a stabilire se le qauntità di veleno ingerite possano far pensare ad un avvelenamento volontario o meno.

Sotto indagine anche alcuni fogli manoscritti trovati nella stanza del ragazzo e che potrebbero spiegare quanto avvenuto.

Al momento non viene esclusa nessuna pista, compresa quella dell’avvelenamento accidentale.