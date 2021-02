Albenga (Savona) – Ha visto i Carabinieri ed è scappato l’uomo di 31 anni arrestato ieri sera per spaccio e responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di droga e false generalità.

Durante i servizi di controllo per le vie del centro ingauno, gli uomini dell’Arma hanno n stato il 31enne vicino alla fermata del bus in piazza del Popolo.

Appena si sono avvicinati, l’uomo si è dato alla fuga ma è stato raggiunto dai militari dopo un inseguimento per le vie del centro storico.

Sentitosi braccato, il 31enne ha creato di colpire i militari a calci e pugni ma gli agenti lo hanno immobilizzato anche con l’aiuto della pattuglia radiomobile arrivata in supporto.

L’uomo è stato immediatamente perquisito e trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e di 1200 euro in banconote di piccolo taglio.

E’ stato quindi portato in caserma dove però ha rilasciato false generalità per non far emergere i suoi precedenti ma le impronte digitali lo hanno smentito.

L’esame del telefono cellulare trovato in suo possesso ha evidenziato una fitta rete di acquirenti, alcuni dei quali li stava aspettando proprio in piazza.

Per lui sono scattate le manette.

Il 31enne è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza e questa mattina comparirà davanti al giudice del tribunale di Savona per il rito direttissimo.