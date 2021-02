Genova – Verranno celebrati questa mattina alle 11,30, alla parrocchia di Santa Margherita, a Marassi, i funerali di Federica Picasso, la giovane donna travolta e uccisa da un camion, lo scorso 8 febbraio, mentre percorreva via Monticelli, a bordo di un monopattino.

La giovane. 35 anni, sposata e con una figlia di 6 anni, aveva appena portato la bambina a scuola e stava rientrando a casa.

Le indagini sulla sua morta sono ancora in corso e la polizia locale, in assenza di telecamere e riprese di quanto avvenuto, ha lanciato un appello alla popolazione per cercare eventuali testimoni di quanto avvenuto.

Non è ancora chiaro infatti, se la giovane abbia perso il controllo del monopattino per una buca sull’asfalto o per una manovra errata, finendo sotto le ruote del camion o se, invece, tra i due mezzi ci sia stato un contatto che ha fatto cadere la giovane a terra.