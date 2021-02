Bordighera – Panchine rimosse, nella piazza della stazione ferroviaria, per impedire ai clochard di fermarsi a dormire. La segnalazione arriva dai social che hanno lamentato la sparizione delle panchine ottenendo (sembra) la risposta del Comune che avrebbe informato che le panchine torneranno presto ma dotate del sistema divisorio che impedisce alle persone di sdraiarsi.

Secondo le informazioni raccolte il sistema dovrebbe essere adottato in tutte le panchine della cittadina rivierasca che, in questo modo, risponde alla presenza di alcune persone senza fissa dimora.

Una scelta che ha però scatenato le proteste di chi considera il gesto come “irriguardoso” per persone in difficoltà che certamente non smetteranno di dormire e occuperanno comunque altri luoghi.

In molti criticano la scelta del Comune e la decisione di chi pensa di risolvere il problema della disperazione ed emarginazione allontanando semplicemente le persone.

In particolare le associazioni che sostengono le persone in difficoltà si dicono offese per la decisione della civica amministrazione ed invitano a riflettere sulla decisione e di provvedere almeno a rafforzare i servizi di tutela delle persone emarginate.

(nella foto le panchine anti clochard)