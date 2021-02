Alassio (Savona) – Inizieranno quest’oggi i lavori per il ripascimento straordinario della spiaggia di Alassio.

Nella giornata di ieri è stato firmato il verbale di consegna e da oggi sarà allestito il cantiere.

Il primo intervento in calendario riguarda la realizzazione di una speciale rampa per consentire ai mezzi di accedere alla spiaggia.

Sarà necessario demolire una porzione della passeggiata Ciccione per far sì che gli automezzi impegnati nelle operazioni possano operare.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha spiegato: “Sul litorale dovranno assemblare i 250 metri lineari di tubazione che si collegherà con la nave per il trasporto delle sabbie”.

La nave per il prelievo delle sabbie dalla cava sommersa si trova ora nel porto di Livorno e arriva non appena sarà pronta la tubazione.

“Si tratta di un tratto non ancora ristrutturato – ha spiegato lo stesso Melgrati – e che quindi coglieremo l’occasione per ricostruire ripristinando sia i cementi armati ammalorati sia la pavimentazione. Valuteremo se, con l’occasione, non vi sia l’opportunità di realizzare comunque un accesso carraio alla spiaggia. L’importante, ora, è dare il via ai lavori in modo da iniziare a preparare quella difesa a terra tanto fondamentale per la nostra città”.

Si è quindi completato l’iter avviato il 12 novembre scorso di consegna del cantiere di una delle opere più importanti messe in essere dall’Amministrazione Melgrati per la difesa della città.

“In allora – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta – la consegna dei lavori era da intendersi parziale, in quanto finalizzata ai rilievi dei fondali, alla verifica di presenza di ordigni bellici, alle operazioni amministrative concernenti la cantierizzazione, ed a tutte le attività propedeutiche all’inizio dei lavori veri e propri. Dalla firma odierna, il verbale di consegna avrà efficacia totale e da oggi quindi potranno prendere il via i lavori per essere ultimati entro cento giorni. L’estensione del periodo previsto per i lavori dovrà infatti tenere anche conto delle normali condizioni meteomarine locali, delle condizioni meteo avverse che potrebbero impedire le lavorazioni, dell’avvicendamento delle fasi di lavoro così come indicate nel progetto”.

Il cantiere del valore di 2,5 milioni di Euro prevede il prelievo delle sabbie dalla cava sottomarina tra la Cappelletta di Alassio e l’Isola Gallinara.

“Il ripascimento – spiegano dall’Ufficio Tecnico del Comune di Alassio – prevede circa 120mila metri cubi di materiale che, tradotto nella resa ci porterebbe a uno scenario tra circa 60 mc/a metro lineare e 32 mc per metro lineare a seconda della gravità dell’erosione”.