La Spezia – Rubano un’auto ma restano in panne durante la fuga e la polizia stradale che pensa di soccorrere un automobilista in panne li cattura.

Ladri decisamente sfortunati quelli che sono stati arrestati dalla polizia stradale intervenuta sull’autostrada A15 La Spezia – Parma per quello che sembrava un guasto.

I ladri hanno rubato una vettura e per fuggire hanno scelto l’autostrada restando però in panne poco dopo il casello.

Dopo qualche tentativo di rimettere in moto l’auto, sul posto è intervenuta un’auto della polizia stradale che pensava ad un comune guasto.

Alla vista della volante, però, i due malviventi hanno abbandonato la vettura e hanno scavalcato la recinzione dell’autostrada per cercare la fuga.

Gli agenti hanno subito chiamato rinforzi e dopo una breve fuga i due sono stati acciuffati e arrestati per ricettazione.