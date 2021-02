Genova – Un’altra mattinata decisamente no per la rete autostradale attorno al capoluogo ligure con cantieri, aumento del traffico per la pioggia e alcuni problemi per mezzi bloccati per guasti.

Code sulla A12 Genova – Livorno tra Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova Milano modificato per il cantiere all’interno della galleria Monte Galletto, in direzione Nord e sulla A7 tra Bolzaneto e l’uscita di Genova Ovest per traffico molto intenso.

Quattro chilometri di coda si sono formati anche sulla A10 Genova – Ventimiglia, tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce in direzione Genova e direzione nord Italia.

Qui, a creare problemi sono gli scambi di carreggiata che rallentano il traffico e riducono le corsie di marcia.

A peggiorare le cose la pioggia che ha spinto molti a scegliere l’auto per gli spostamenti invece, ad esempio, di moto e scooter e nonostante la categoria venga scarsamente considerata per la sua reale importanza sugli effetti del traffico.

Il sindaco di Genova invita a usare i mezzi pubblici ma la popolazione ha ancora comprensibile paura per il sovraffollamento dei mezzi e per la scarsità delle corse disponibili.

Piuttosto scarso, anche se in crescita negli ultimi mesi, il traffico sulle piste ciclabili. Durante le giornate di pioggia, comprensibilmente, il numero delle bici in circolazione, già esigue rispetto ai numeri dei pendolari, si riduce sensibilmente.