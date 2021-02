Albenga (Savona) – Continuano i controlli da parte dei Carabinieri di Albenga per il contrasto allo spaccio e per il controllo delle normative Anti Covid-19.

Numerosi sono stati gli stranieri irregolari che sono stati condotti in caserma per il fotosegnalamento.

Quattro sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta in luogo pubblico, altri cinque per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

Un cittadino, in stato di ubriachezza, è stato trovato vicino alla fermata dell’autobus di piazza del Popolo con un lungo coltello, poi sequestrato dagli uomini dell’Arma.

I cittadini irregolari sono stati avviati in Questura per l’esame della loro posizione sul territorio.

Numerose sono state le perquisizioni condotte alla ricerca di droga.

In particolare due stranieri sono stati trovati in possesso di pochi grammi di hashish.