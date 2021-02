Genova – Ha tentato di rubare prodotti da un supermercato di via Merano, a Sestri Ponente, ma il provvidenziale intervento del vigilante ha permesso il suo arresto.

E’ accaduto ieri pomeriggio.

Il ladro, un uomo di 33 anni, è entrato all’interno del supermercato e dopo aver prelevato dagli scaffali diversi prodotti di vario genere per un valore complessivo di 200 euro circa, ha tentato di uscire senza pagare.

Arrivato alla barriera delle casse, però, è stato fermato da un addetto di vigilanza che lo aveva visto nascondere la merce rubata nel suo zaino.

Il vigilante lo ha fermato ma a quel punto il 33enne, per guadagnarsi la fuga, si è scagliato contro di lui facendolo cadere a terra.

Nonostante la colluttazione, il vigilante è riuscito a bloccare il ladro consentendo così agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti tempestivamente sul posto, di arrestare l’uomo.

Il malvivente, senza fissa dimora e recidivo per reati contro il patrimonio, nonché condannato per furto nel 2016 con relativa misura dell’obbligo di prima, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.