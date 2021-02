Genova – In bicicletta lungo via lungomare Canepa, a Sampierdarena, sfidando le auto e con il rischio di essere travolti, quando, sul lato opposto, è presente una pista ciclabile.

Ancora una segnalazione di pericolo, questo pomeriggio, per l’uso irregolare di biciclette e monopattini nel capoluogo ligure.

Questa volta gli automobilisti hanno segnalato sul gruppo Facebook “Ciclabili vuote Genova nel disagio” la bravata di due persone che sono state fotografate mentre percorrevano l’arteria a grande scorrimento con le biciclette, ignorando che, sull’altro lato della strada, è presente una delle prime piste ciclabili realizzate nel capoluogo ligure ed una delle più sicure visto che corre all’esterno della carreggiata ed è divisa dalla strada da un possente guard rail.

Le immagini sono state postate nel gruppo chiedendosi come sia possibile che, su un percorso controllato da moltissime telecamere in grado di multare gli automobilisti che corrono troppo o che usano in modo non corretto le corsie, si riesca a passare inosservati correndo con le biciclette nel traffico.

Ancora una volta si torna a chiedere che tutti i mezzi autorizzati a percorrere la strada, su pista ciclabile o meno, siano dotati di targa e assicurazione e che chi le guida sia obbligato ad indossare caschi omologati.