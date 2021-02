Camogli – Un forte boato e una parte del cimitero di Camogli che scivola in mare.

Si è subito diffusa sui social la notizia del crollo di una parte del cimitero di Camogli, sull’Aurelia, tra Recco e la piccola cittadina rivierasca.

Il crollo è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15.00; sul posto erano presenti gli operai impegnati nella ristrutturazione del camposanto che hanno ripreso il momento in cui una porzione del cimitero è scivolata in mare.

Secondo quanto finora riportato, sarebbero circa 200 le bare finte in mare.

Al momento i sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno lavorando per il recupero delle bare finite in mare e trasportate dalla corrente verso il porticciolo di Camogli.

La frana si sarebbe verificata a valle della SP 30 di Camogli sulla quale il sindaco ha disposto il senso unico alternato sulla corsia a monte a scopo preventivo mentre sulla tenuta della strada saranno condotti i controlli del caso.

Non sono chiare le cause del crollo che, fortunatamente, non ha causato feriti tra gli operai presenti sul posto.

La zona da qualche giorno era stata transennata e sottoposta a monitoraggio per via di alcuni scricchiolii.