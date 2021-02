Genova – Restano molto gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della giovane di 30 anni travolta ieri sera mentre attraversava la strada in via Paleocapa, nel quartiere di Oregina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 in circostanze ancora da chiarire. La donna è stata travolta da una moto che l’ha sbalzata per aria per poi ricadere pesantemente a terra.

Nell’impatto, violentissimo, la donna ha riportato gravi ferite.

Soccorsa, è stata trasferita con la massima urgenza all’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato sottoposto ai controlli di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.