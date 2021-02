Genova – Sono 248 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3082 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

La situazione più critica rimane sempre quella dell’imperiese che fa registrare 85 nuovi casi di contagio.

Da domani la Liguria tornerà in zona gialla ma per la zona dell’estremo ponente rimarranno restrizioni rigide per limitare la diffusione del contagio.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.



IMPERIA (Asl 1): 85

SAVONA (Asl 2): 31

GENOVA: 90, di cui:

· Asl 3: 82

· Asl 4: 8

LA SPEZIA (Asl 5): 41

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 927.023 3.082 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 106.550 1.755 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 77.978 248 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.966 39

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 971 LA SPEZIA 751 IMPERIA 1.206 GENOVA 2.734 Residenti fuori Regione/Estero 110 altro/in fase di verifica 194 TOTALE 5.966

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 552 52 11 ASL1 108 7 5 ASL2 78 6 -1 San Martino 123 22 5 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 46 2 6 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 68 5 -5 ASL 3 Villa Scassi 68 5 -5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 44 6 1 ASL4 Sestri Levante 44 6 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 83 4 0 ASL5 Sarzana 82 4 2 ASL5 Spezia 1 0 -2

Isolamento domiciliare 4.831 171 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 68.382 207 Deceduti* 3.630 2

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 27/02/2021 M 79 Ospedale San Martino 2 27/02/2021 M 90 Ospedale San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.799 ASL 2 1.081 ASL 3 1.414 ASL 4 383 ASL 5 1.153 Liguria 6.830

Dati vaccini Covid 28/02/2021

182.980 Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 120.950 Somministrati 66% Percentuale vaccini somministrati su consegnati