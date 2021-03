Genova – “Sono state tracciate per errore”. E’ l’incredibile risposta che sarebbe stata data ai residenti dei controviali di corso Torino, nella zona della Foce, alla richiesta di spiegazioni presentata al Comune dopo la comparsa di strisce di colore rosso, intramezzate dal simbolo della bicicletta, nel bel mezzo delle strade della zona.

La realizzazione aveva subito suscitato proteste e polemiche sulle pagine social del quartiere Foce ed ora sembra arrivare una “spiegazione” ancora più incredibile.

Secondo i residenti, infatti, chi ha chiesto spiegazioni in Municipio ed in Comune si sarebbe sentito rispondere che l’intervento è “sbagliato” e che in realtà le piste verranno cancellate e ritracciate nel modo corretto.