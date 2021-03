Il numero delle vittime di coronavirus della Liguria aumenta di ben 15 unità con quelle registrate nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria ma è soprattutto il numero dei nuovi casi di contagio, specie nel ponente ligure, a mettere in allarme il personale sanitario che da mesi cerca di contrastare la pandemia.

Ben 368 i nuovi contagi complessivi, ben 108 nella sola provincia di Imperia dove restano in vigore le restrizioni più dure proprio per l’impennata di nuovi contagi e per la vicinanza con la Costa Azzurra che resta in zona rossa per il governo francese e dove la percentuale delle nuove infezioni dovute alle “varianti” del coronavirus è ormai prevalente.

Questi i dati dei nuovi contagi, suddivisi per provincia

– IMPERIA (Asl 1): 108

– SAVONA (Asl 2): 48

– GENOVA Asl 3: 96

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 20

– LA SPEZIA (Asl 5): 94

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

I dati del bollettino ufficiale di Regione Liguria:

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 940.261 4.711 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 113.144 2.725 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 78.992 368 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.090 75

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 983 LA SPEZIA 813 IMPERIA 1.217 GENOVA 2.764 Residenti fuori Regione/Estero 112 altro/in fase di verifica 201 TOTALE 6.090

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 579 53 9 ASL1 116 8 2 ASL2 94 8 2 San Martino 136 21 8 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 47 1 0 Ospedale Gaslini 5 0 3 ASL3 globale 69 4 0 ASL 3 Villa Scassi 69 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 44 7 -1 ASL4 Sestri Levante 44 7 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 68 4 -5 ASL5 Sarzana 68 4 -5 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 4.919 62 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 69.243 278 Deceduti* 3.659 15

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 27/02/2021 F 91 ASL3-Villa Scassi 2 27/02/2021 F 85 ASL3-Villa Scassi 3 27/02/2021 M 86 ASL3-Villa Scassi 4 27/02/2021 M 81 ASL3-Villa Scassi 5 27/02/2021 F 83 ASL3-Villa Scassi 6 28/02/2021 M 77 ASL3-Villa Scassi 7 28/02/2021 F 77 ASL3-Villa Scassi 8 01/03/2021 M 81 San Martino 9 01/03/2021 F 68 San Martino 10 01/03/2021 M 71 San Martino 11 01/03/2021 M 61 ASL3-Villa Scassi 12 01/03/2021 M 82 ASL3-Villa Scassi 13 02/03/2021 M 82 San Martino 14 02/03/2021 M 87 ASL3-Villa Scassi 15 02/03/2021 F 89 ASL3-Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.488 ASL 2 1.025 ASL 3 1.752 ASL 4 508 ASL 5 1.277 Liguria 7.050

I dati AVC disponibili sono aggiornati alle ore 16 odierne.

Dati vaccini covid 03/03/2021

202.780 Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 127.284 Somministrati 63% Percentuale vaccini somministrati su consegnati