Sanremo – Un palloncino a forma fallica tra quelli posizionati in platea per sostituire idealmente il pubblico. Sta suscitando grande ilarità, specie sui social, la disavventura registrata nella seconda serata del Festival di Sanremo. I primi ad accorgersi che uno dei palloncini in platea aveva una “forma particolare” sono stati i social che hanno iniziato a rilanciare commenti di chi aveva visto e voleva segnalare.

Poi anche lo stesso Fiorello ha ammesso candidamente la presenza del palloncino fallico e ci ha pure scherzato con Amadeus ma le inquadrature della platea non hanno mostrato nulla anche con carrellate molto lente e particolareggiate, ma, alla fine, la foto del palloncino è saltata fuori e rimbalza sui social anche perché è stato rimosso durante l’esibizione di Elodie.

La speranza che si tratti di un “fotomontaggio” resta ma il numero delle persone che afferma di aver visto le forme particolari del palloncino è tale da lasciar pensare che qualcosa sia davvero avvenuto.