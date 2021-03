Genova – Resti umani davanti alla spiaggia dei Bambini di Voltri, nel ponente genovese. E’ stato un passante a notare per primo qualcosa di strano che galleggiava in mare, a breve distanza dall’arenile dove, in estate, si tuffano i più piccoli frequentatori della “spiaggia dei Bambini” davanti alla passeggiata a mare e subito ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno raccolto in mare quelli che sembrano essere resti umani.

Potrebbero provenire dal crollo del cimitero di Camogli che avrebbe trascinato in mare oltre 300 corpi.

Le correnti marine potrebbero aver disperso i poveri resti e averli sospinti sino a Voltri.