Genova – Era seduto sull’autobus, in stato di semi incoscienza per abuso di alcol, il 34enne denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo essersi urinato addosso a bordo del mezzo.

L’uomo, visibilmente ubriaco, ha urinato, bagnando il sedile e il pianale dell’autobus.

L’autista ha quindi dovuto bloccare la corsa e attendere la vettura sostitutiva in modo da consentire la sanificazione del mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno denunciato il 34enne e lo hanno sanzionato per ubriachezza e per inosservanza delle norme anti covid.

Dopo gli atti di rito, i poliziotti hanno chiamato un’ambulanza per far portare il 34enne al pronto soccorso visto che non si reggeva in piedi.