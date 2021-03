Strasburgo – Un incendio ha distrutto un grande data center della multinazionale del cloud storage OVH ed un secondo sarebbe rimasto gravemente danneggiato.

Sta causando pesanti ripercussioni a molte aziende l’incidente avvenuto questa mattina a Strasburgo, in una delle web-farm di OVH.

A confermare la notizia un tweet del CEO, Octave Klaba.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma i danni sono ingenti. Oltre al data center distrutto e ad un secondo impianto gravemente danneggiato, i vigili del fuoco sono riusciti a proteggere dalle fiamme un’altra struttura OVH mentre una quarta non ha avuto alcun danno impatto, ha detto Klaba.

L’incendio avrebbe distrutto il data center SBG2 della OVH e una parte della SBG1 e questo ha provocato comprensibili disagi e danni alle strutture che si appoggiavano al grande data center distrutto e a quelli gravemente danneggiati.

Strutture web, siti, piattaforme e servizio di cloud storage sono bloccati da ore e i servizi collegati non sono disponibili.

OVH è uno dei più popolari fornitori di servizi di web storage al mondo dopo i colossi americani e la maggior parte dei suoi 27 data center si trova in Europa. Alcuni si trovano in Nord America e Asia Pacifico.

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina dedicata allo stato dei servizi OVH