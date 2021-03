Loano (Savona) – Torna attivo da sabato 13 marzo il punto tamponi drive-through di via degli Alpini a Loano.

Il punto, già allestito nelle scorse settimane, rientra nell’ambito del progetto Helth Point Loano, nato dalla collaborazione tra il Comitato Loanese e la Croce Rossa di Loano con il patrocinio del Comune di Loano.

Il Comitato Loanese (che riunisce Confcommercio Loano, Fipe Loano, Associazione Balneari Loanesi, Associazione Loanese Albergatori, Pro Loco Loano ASP, Associazione Vecchia Loano, Associazione Culturale Polivalente) si è assunto l’onere di gestire il traffico dei mezzi in entrata ed uscita e per questo ha messo a disposizione gli steward volontari appositamente formati.

La Croce Rossa, invece, si è fatta carico della parte strettamente sanitaria e ha fornito i mezzi e le strumentazioni necessarie ad effettuare prelievi e tamponi.

Il sindaco di Loano Luigi Pignocca spiega: “Nelle scorse settimane centinaia di persone hanno scelto di recarsi al punto tamponi di via degli Alpini e di sottoporsi al test per accertare la propria positività o meno al Covid-19. Questo comportamento denota grande senso di responsabilità: chi ritiene di essere stato esposto a contagio (o semplicemente vuole togliersi ogni dubbio) ha il dovere di effettuare questo esame per la sicurezza propria ed altrui. Non solo: così facendo si contribuisce in maniera concreta a contenere l’epidemia. Ringrazio dunque gli amici del Comitato Loanese ed i volontari della Croce Rossa di Loano per essersi messi nuovamente a disposizione della comunità e aver deciso di riattivare il punto tamponi”.

Chi si sottoporrà al tampone entrerà all’interno di un gazebo senza lasciare il proprio mezzo; qui sarà sottoposto a prelievo. Una volta effettuato il test, il mezzo sarà condotto in un’area di sosta dove si attenderà l’esito del tampone per circa 15 minuti.

Una volta avuto l’esito, si può lasciare l’area.

I tamponi rapidi, effettuati da personale sanitario autorizzato, sono disponibili ad un prezzo di 30 euro.

Il punto di prelievo sarà attivo nei giorni di mercoledì e sabato dalle 15 alle 17.45 ed è aperto a tutti, residenti e non residenti a Loano.

Non è necessaria la prenotazione.