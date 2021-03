Genova – A tradirlo sono state le telecamere di sorveglianza che hanno permesso agli agenti di riconoscerlo e arrestarlo.

Così è finito in manette un 25enne pluripregiudicato che la scorsa notte si è introdotto in una pizzeria del centro di Genova e ha rubato due tablet e qualche spicciolo.

Ieri mattina una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta nella pizzeria, in via Colombo, per una constatazione di furto.

Qui ignoti avevano forzato il cancello elettronico e divelto la porta finestra sul retro per poi introdursi all’interno del locale.

Dopo aver rovistato tra gli scaffali, i malviventi si sono portati via due tablet del valore di 200 euro ciascuno e una cassetta con circa 40 euro di spiccioli.

L’impianto di videosorveglianza ha permesso agli agenti di riconoscere il ladro, privo di mascherina, mentre compiva il furto.

L’identificazione per i poliziotti è stata facile visto che l’uomo era stato fermato pochi giorni fa per un controllo.

Ricordandosi anche dove viveva l’uomo, i poliziotti sono andati a rintracciarlo; davanti agli agenti ha ammesso il furto e ha detto anche di aver rivenduto i tablet a un pusher di via Prè in cambio di alcune dosi di crack ed eroina.

Per il ladro è scattato l’arresto per furto aggravato.