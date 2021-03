Genova – Hanno consigliato di “indossare le scarpe comode” gli organizzatori della nuova manifestazione di protesta indetta per oggi pomeriggio da parte di Ristoratori, baristi, lavoratori del mondo delle palestre e di tutte quelle attività danneggiate dalla crisi del coronavirus.

Probabile che questa volta la manifestazione non resti ferma in piazza De Ferrari come avvenuto nella passata edizione ma torni ad essere “itinerante” come la prima che ha causato il blocco del centro cittadino e pesanti ripercussioni anche nelle periferie.

I manifestanti chiedono interventi immediati per le aziende in difficoltà e i ristori più volte promessi ma che non si sono ancora visti.

La manifestazione dovrebbe iniziare per le 15 nel centro e probabilmente si trasformerà in un corteo che muoverà per le vie del centro bloccando il traffico al suo passaggio.