Un forte temporale, con lampi e tuoni, sta interessando Genova ed in particolar modo la ValBisagno.

Piovaschi vengono segnalati anche nel levante.

Le previsioni meteo parlano di un colpo di coda dell’inverno, con un peggioramento dalla giornata di oggi e almeno sino a venerdì.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria:

Correnti fredde di matrice orientale interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni con un calo delle temperature e qualche precipitazione anche nevosa a quote piuttosto basse nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 18 marzo 2021

Al mattino avremo nubi sparse con addensamento più intensi sullo Spezzino. Belle schiarite sul resto della regione a parte nubi sui versanti padani centro-occidentali senza piogge. Eventuali rovesci saranno presenti in mare aperto. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi centro-orientali e sulle Alpi Liguri con la possibilità di qualche rovescio localmente sconfinante fin sulle coste dell’Imperiese e del Levante. Quota neve tra 700 e 900 metri. In serata rovesci più marcati sull’Imperiese con neve sopra i 700 metri, in genere asciutto altrove

Venti al mattino moderati da nord. Nel pomeriggio ventilazione debole da nord-est sui rilievi e versanti padani, debole variabile lungo le coste

Mare generalmente poco mosso

Temperature: In lieve calo

Costa: min +5/8°C, max +10/13°C

Interno: min -3+4°C, max +6/10°C

Venerdì 19 marzo 2021

Nuvolosità irregolare su tutta la regione, più intensa a ponente e sui versanti padani dove non si esclude qualche precipitazione, nevosa sopra i 600-700 metri. Più asciutto e variabile il tempo a levante con qualche nevicata sulle testate della Val d’Aveto e Trebbia.

Venti deboli o moderati da nord o nord est.

Mare poco mosso, o al più mosso al largo.

Temperature in ulteriore lieve calo.

Sabato 20 marzo 2021

Belle schiarite lungo le coste. Addensamenti sui versanti padani centro-occidentali con qualche rovescio nevoso sopra i 500-600 metri. Venti forti da nord, temperature in ulteriore calo.