Genova – E’ ripartita con molte criticità la campagna di vaccinazione anti coronavirus nel primo giorno di autorizzazione del vaccino AstraZeneca dopo lo stop degli organismi di controllo sanitario europei. In tutta la giornata di ieri sono state vaccinate solo 300 persone in tutta la Liguria.

Fortunatamente non si tratta degli effetti delle “rinunce” o delle “disdette”, limitate a poco più del 2% del totale delle prenotazioni (a ieri).

Ma il polso della situazione ci sarà solo a partire da lunedì quando la “macchina” delle vaccinazioni anti coronavirus ripartirà a pieno regime e si potranno valutare meglio le disdette o le rinunce di chi è ancora spaventato dai dubbi sollevati (e poi ritirati) sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca.

I dati degli episodi avversi restano statisticamente ridottissimi, con alcuni decessi a fronte di milioni di vaccinazioni effettuate senza alcun effetto collaterale. Inoltre le autorità sanitarie stanno compiendo particolari ed aggiuntivi controlli su eventuale “predisposizione” dei pazienti da vaccinare a problematiche di tipo cardio circolatorio considerando che la maggior parte degli “episodi avversi” riguarda la formazione di trombi nei vasi sanguigni.