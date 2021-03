Ancora 5 decessi da coronavirus in Liguria e 380 nuovi casi di contagio. Li ha registrati il bollettino ufficiale della Regione Liguria che fotografa ogni giorni la situazione dell’emergenza covid in Liguria.

Il numero delle vittime sembra calare leggermente ma resta alto, nonostante il ridotto numero di test eseguiti per il week end, il numero delle persone infettate nelle ultime 24 ore.

Da domani riparte a pieno regime la campagna di vaccinazioni con l’avvio delle prenotazioni anche per gli over 75.

Chi ha compiuto dai 75 ai 79 anni può accedere alle prenotazioni dal 22 marzo.

Resta l’incognita delle possibili disdette e mancate prenotazioni per via dei dubbi che ancora restano dopo il blocco del vaccino Astra Zeneca nonostante le rassicurazioni degli organi di controllo della Salute pubblica europea e nonostante il numero ridotto di reazioni anomale (pochi casi su milioni di vaccini somministrati).

Questi i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 77

SAVONA (Asl 2): 84

GENOVA Asl 3: 167

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 34

LA SPEZIA (Asl 5): 16

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

IL BOLLETTINO UFFICIALE DI REGIONE LIGURIA E DATI SULLE VACCINAZIONI

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.013.249 3401 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 157.588 1772 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 85.139 380 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.566 106

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.207 LA SPEZIA 777 IMPERIA 907 GENOVA 3.317 Residenti fuori Regione/Estero 133 altro/in fase di verifica 225 TOTALE 6.566

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 645 59 -5 ASL1 112 9 -2 ASL2 135 11 -3 San Martino 151 15 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 56 3 -1 Ospedale Gaslini 4 0 0 ASL3 globale 75 6 1 ASL 3 Villa Scassi 75 6 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 49 7 2 ASL4 Sestri Levante 49 7 3 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 63 8 -2 ASL5 Sarzana 63 8 -2 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 5.306 40 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 74.778 269 Deceduti* 3.795 5

* Dettaglio deceduti:

data decesso sesso età luogo decesso 1 19/03/2021 F 88 HSM 2 19/03/2021 F 91 HSM 3 19/03/2021 F 84 ASL2-Ospedale Albenga 4 19/03/2021 F 88 ASL2 – Ospedale San Paolo Savona 5 20/03/2021 F 87 HSM

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.230 ASL 2 1.586 ASL 3 1.885 ASL 4 417 ASL 5 713 Liguria 5.831

Dati vaccinazioni 21/03/2021 ore 16:00

300.920 Consegnati (fonte governativa) 212.577 Somministrati 71% Percentuale vaccini somministrati su consegnati