Savona – Un focolaio di infezione da coronavirus negli uffici di Palazzo Sisto, sede del Comune e cresce l’allarme per l’aumento dei contagi e dei ricoveri per la pandemia.

Una decina i dipendenti del Comune di Savona che sono risultati positivi ai test appositamente disposti dopo la scoperta di un caso di positività tra i dipendenti.

Anche il sindaco Ilaria Caprioglio si è sottoposta ai test, risultando negativa, come altri assessori che si erano messi in auto isolamento preventivo non appena sorto qualche sospetto di una possibile infezione.

Tutti i locali del Comune sono stati sottoposti a sanificazione e i vari dipendenti sottoposti a test per individuare il coronavirus ma sono i nuovi ricoveri all’ospedale San Paolo a preoccupare il personale sanitario che da mesi combatte la pandemia.

Le strutture sono ormai sature e si rischia l’emergenza.

L’invito, come sempre, è al massimo rispetto delle norme elementari per scongiurare la diffusione del coronavirus.