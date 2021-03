Genova – Niente illuminazione stradale da due giorni in diverse vie della zona di Marassi e di San Fruttuoso. Per il secondo giorno consecutivo non si sono accesi i lampioni nella zona di Marassi Alta e a San Fruttuoso e le numerose proteste al numero verde dell’azienda che gestisce – con delega del Comune di Genova – non sono servite a far intervenire i tecnici.

Monta la protesta dei Cittadini dopo la scoperta, giunta con il tramonto, che anche questa sera non ci sarà illuminazione stradale in vie ad alta e altissima percorrenza, con grave rischio di incidenti e con comprensibili disagi per chi deve rientrare a casa.

Da due giorni, in zone ad alta densità di popolazione, i lampioni non si accendono, i marciapiedi sono bui e le strade sembrano quelle della più profonda delle periferie.

A nulla servono le proteste ai centralini del Comune (responsabile per l’affidamento del servizio – comunque revocabile) e dell’azienda appaltatrice di un servizio che sta creando problemi in diverse zone della città anche per la qualità (e quantità) di luce che viene proiettata dai nuovi gruppi illuminanti a led.

I residenti di Marassi e di San Fruttuoso si domandano se dovranno attendere ancora a lungo per avere un servizio fondamentale per la città e, nel caso di incidenti, chi sarà responsabile per i disagi.