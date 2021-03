Genova – La portacontainer Ever Given, bloccata nel Canale di Suez, è stata disincagliata.

A rendere nota la notizia è la Suez Canal Authority.

Secondo quanto finora diffuso dalle autorità locali, la portacontainer rimasta bloccata martedì scorso, sarebbe stata riorientata nella giusta direzione.

Già questa notte le prime notizie sul miglioramento della situazione nel Canale di Suez, il cui traffico risultava bloccato da quasi una settimana.

Il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping questa notte aveva fatto sapere che la Ever Given era stata rimessa a galla con successo.

Ad aiutare i tecnici nelle operazioni anche l’alta marea che ha facilitato le operazioni per disincagliare la portacontainer.

Al momento non è ancora stato chiarito quando avverrà la riapertura del canale.