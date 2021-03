Genova – Torneranno a riunirsi in piazza De Ferrari alle 15 di oggi i Ristoratori e i lavoratori delle categorie messe a dura prova dalle chiusure delle attività a causa dell’emergenza covid.

Molto probabilmente un nuovo corteo attraverserà le vie della città causando disagi alla circolazione anche se, come la scorsa settimana, dovrebbe essere impedito l’accesso alla strada Sopraelevata grazie ad un imponente dispiegamento di forze dell’ordine.

La protesta inizierà alle 15 con il presidio sulle scale dell’ingresso di Palazzo Ducale in piazza De Ferrari e solo a quel punto gli organizzatori decideranno se sarà il caso di muovere in corteo o meno.

Le richieste restano le stesse: maggiore attenzione da parte del Governo e della Regione Liguria alle richieste fatte per poter ripartire al più presto possibile con le attività o quantomeno il riconoscimento di danni economici che vanno ben al di là di quanto annunciato dal Governo per i “ristori”.

Da mesi le attività come Ristoranti, Bar, Circoli e Locali, ma anche tutto il settore Sport, sono chiuse seguono aperture “a singhiozzo” che non consentono di garantire stipendi e pagamento delle spese sostenute.