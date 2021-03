Genova – Continuano le ricerche dell’uomo che ieri pomeriggio ha rapinato e accoltellato al braccio un 45enne.

A raccontare quanto accaduto è stato l’aggredito, arrivato nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova con una ferita al braccio.

Secondo quanto ha riferito l’uomo, mentre camminava in via Serra, in prossimità della stazione ferroviaria di Brignole, sarebbe stato fermato da un uomo che lo ha derubato del cellulare e lo ha ferito al braccio con una coltellata.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri che, allestiti dal personale sanitario dell’ospedale, si sono messi sulle tracce dell’aggressore.