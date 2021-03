Genova – Hanno tentato di occupare abusivamente una casa disabitata i 4 giovani di età compresa tra i 27 e i 28 anni, denunciati per invasione di terreni o edifici e deturpamento e imbrattamento di case altrui.

E’ accaduto in via Brocchi dove, nella serata di ieri, alcune persone erano state segnalate mentre tentavano di occupare abusivamente un appartamento disabitato di A.R.T.E..

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, arrivati al nono piano, hanno trovato i 4 mentre, con un piede di porco, tentavano di sfondare la porta d’ingresso.

I quattro, senza documenti di riconoscimento, sono stati portati in Questura per l’identificazione.

Per i quattro è quindi scattata la denuncia, in più uno di loro è stato segnalato per il possesso di un piede di porco e altri due per soggiorno illegale nello stato.