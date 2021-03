Genova – Era andato a trovare il figlio ma ha aggredito la ex compagna colpendo anche il piccolo e mandandoli entrambi all’ospedale.

Per questo un genovese di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Tutto è accaduto a Sestri Ponente, nella giornata di ieri.

Gli agenti sono intervenuti per soccorrere una donna, aggredita dall’ex compagno.

L’uomo si era presentato a casa sua per far visita al figlio di 7 anni e, giunto sul posto, ha iniziato a inveire contro la ex apostrofandola con insulti.

Il diverbio subito è degenerato in aggressione verbale e, nel giro di pochi minuti, in una fisica: l’uomo ha poi colpito la ex con due pugni al volto impedendole di utilizzare il cellulare per chiamare i soccorsi.

Il figlioletto, nel tentativo di far smettere il padre, è stato colpito da una testata nei denti, finendo in ospedale insieme ala madre.

Gli operatori delle volanti hanno rintracciato il 34enne per strada, dopo che nel frattempo aveva lasciato l’appartamento ed è stato arrestato e successivamente trasferito a Marassi.

All’uomo, non nuovo ad atteggiamenti del genere, era già stato notificato a inizio anno un ammonimento del Questore a tenere un comportamento consono nei confronti della ex compagna e del figlio minore.

Madre e figlio, medicati al pronto soccorso, sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 10 e 2 giorni.