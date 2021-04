Genova – E’ stato estradato in Francia il genovese arrestato dalla Guardia di Finanza e accusato di far parte di una organizzazione internazionale per lo sfruttamento della prostituzione che arruolava giovani ragazze in Sud America e le faceva poi prostituire sui marciapiedi di diversi paesi europei.

L’uomo farebbe parte di una banda composta da malviventi di diverse nazionalità che gestiva un vasto giro di ragazze rese schiave e sfruttate nel giro della prostituzione.

Gli uomini della Guardia di Finanza di Genova hanno individuato ed arrestato il genovese e lo hanno consegnato alle autorità francesi che indagano sul traffico di esseri umani.

L’accusa per lui e per i componenti della banda è di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio del denaro frutto dell’attività illecita.

Insieme ad altri criminali colombiani e rumeni, l’uomo avrebbe viaggiato spesso in Sud America per cercare giovani ed avvenenti ragazze in difficoltà economica per convincerle a trasferirsi in Europa con la promessa di facili guadagni.

Una volta giunte in Francia e Spagna, però, la banda rivelava le sue reali intenzioni e sottoponeva le giovani a minacce e percosse sino a convincerle a prostituirsi.