Genova – Ha nascosto la droga nell’auto della polizia locale per tentare di evitare l’accusa di spaccio. Protagonista della curiosa vicenda un 28enne originario del Gambia fermato dagli agenti della polizia locale durante un controllo in Darsena, poco distante dal Museo del Mare.

Il ragazzo si è innervosito all’arrivo delle divise e il suo atteggiamento agitato ha spinto gli agenti a controllarne i documenti.

Il ragazzo ha però dichiarato di non averli con sè e gli agenti hanno deciso di portarlo negli uffici per una verifica.

Non prima di aver chiesto al giovane di consegnare eventuale droga nella sua disponibilità.

Il ragazzo fermato ha consegnato una barretta di hashish ma evidentemente ne nascondeva altre addosso e durante il trasporto in piazza Ortiz le ha nascoste nell’auto della polizia locale.

Un agente si è però accorto della presenza della droga e l’ha segnalata aggravando la posizione del fermato.