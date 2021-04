Vado Ligure – Forse la pioggia o un guasto all’origine, questa mattina, dell’incidente stradale avvenuto lungo la strada che porta alle banchine.

Intorno alle 11, per cause ancora da accertare, un camion per il trasporto di Tir improvvisamente sbandato perdendo il controllo ed è finito contro il guard rail.

Nell’impatto il mezzo ha riportato diversi danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto anche i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ed è in corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente che ha provocato disagi localizzati.