Genova – Una nuova giornata di protesta dei Ristoratori aderenti a Fipe Confcommercio. Una rappresentanza della categoria sarà a Roma per la protesta nazionale in piazza San Silvestro mentre nel capoluogo si riuniranno in piazza della Vittoria a partire dalle 11, in un presidio.

I manifestanti chiederanno ancora una volta di poter tornare a lavorare al più presto possibile e di poter avere ristori in misura proporzionata alle perdite subite e alle difficoltà incontrate e quindi ben più alti rispetto alle somme stanziate dall’attuale decreto Ristori.

Gli aderenti a Fipe Confcommercio chiedono anche che vengano fissate date chiare per le riaperture e maggiore attenzione delle Istituzioni alle istanze di una categoria che sta attraversando una delle crisi più dure degli ultimi anni e che rischia di veder assottigliare il numero dei lavoratori per la difficoltà di ripartire dopo i pesanti danni della crisi causata dal coronavirus.

Non è previsto alcun corteo e la manifestazione è annunciata come “pacifica e ordinata”