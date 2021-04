Genova – Raffica di sanzioni, anche oggi, nel quartiere di Pegli, per le deiezioni non raccolte e per i padroni che portano i propri animali nei parchi senza il regolamentare guinzaglio. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli tra piazza Bonavino e l’interno del parco di Villa Doria a Pegli sanzionando diverse persone che stavano passeggiando incuranti delle normative o che hanno lasciato sporcare a terra i propri cani senza poi raccogliere e pulire.

L’iniziativa, che ha raccolto il plauso dei residenti e anche della maggior parte dei padroni di animali, rispettosi delle norme e stufi di essere accostati ad incivili e maleducati, è stata invece presa di mira sui social anche da chi dovrebbe condividere la scelta di far rispettare le regole della convivenza civile tra cittadini.

Le forze dell’ordine hanno correttamente multato chi non rispetta le leggi e le ordinanze e anche (e soprattutto) a tutela di chi, possedendo animali, li conduce nel modo corretto e si adegua alle esigenze del vivere collettivo.

A Pegli, come negli altri quartieri, esistono aree appositamente istituite per la “sgambatura” dei cani e laddove fossero carenti, di certo la circostanza non autorizza alla violazione delle norme.

Eventualmente è possibile organizzare raccolte di firme e petizioni per chiedere l’istituzione di servizi laddove ve ne sia reale bisogno.

Nel frattempo – come confermato dai padroni di cani che plaudono ai controlli – ci si adegua al necessario rispetto delle regole.