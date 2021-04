Genova – Nuovi disagi per la Metropolitana che verrà chiusa per lavori, la prossima settimana, martedì 20, mercoledì 21 e giovendì 22 aprile.

A comunicarlo AMT che parla di “lavori di ammodernamento” che comporteranno la chiusura dell’impianto anticipata per consentire le prove di funzionalità dei nuovi circuiti di segnalamento e automazione.

Verranno, inoltre, effettuati interventi in galleria e verifiche su scambi e deviatoi presenti lungo la linea.

Gli interventi saranno effettuati nelle serate di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 aprile: le ultime partenze della metro saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è comunque sempre garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).