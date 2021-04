Imperia – Troppi debiti per la parrocchia e il don vuole andare via. Accade ad Imperia, nella chiesa onegliese di San Giovanni dove, da qualche tempo, la situazione economica avrebbe manifestato segni di evidente difficoltà. Il parroco Enio Bezzone, arrivato da poco, ha verificato i conti ed ha chiesto al vescovo di essere trasferito.

Cosa abbia provocato il presunto dissesto finanziario non è ancora chiaro ma in molti fanno notare che il coronavirus non ha colpito duramente, in termini economici, solo Bar e Ristoranti e che la paura del contagio, insieme ai tanti lockdown e limitazioni negli spostamenti, potrebbe aver giocato un ruolo importante nei conti della parrocchia.

Molti parrocchiani hanno però delle perplessità perché, in fondo, chi a Messa ci è sempre andato non ha certo avuto paura del covid. Difficile che la situazione patrimoniale, comunque garantita da una Curia con decine di milioni di euro di beni, possa essere stata colpita così duramente dal “calo delle offerte” e la condanna di Papa Francesco per il “tariffario” per matrimoni, battesimi, comunioni e funerali non dovrebbe aver fatto precipitare le “entrate”.

Cosa stia succedendo nella parrocchia di San Giovanni, quindi, resta al momento un mistero. Di certo il parroco ha rassegnato le dimissioni e ha chiesto di essere trasferito urgentemente.

Proprio lui, sulle pagine dei Media locali, rivela di aver trovato una situazione ben diversa da quella che gli era stata prospettata.