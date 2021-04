Genova – Una pista ciclabile bi-direzionale e posizionata sul marciapiede a mare e il ritorno delle due corsie per la direzione centro. Sono stati svelati i progetti per l’ammodernamento di corso Italia e la modifica della pista ciclabile che tanto ha fatto infuriare i genovesi.

Il Comune di Genova è ora in lotta contro il tempo perché i lavori devono partire entro settembre e concludersi entro l’estate 2022 per poter godere dei finanziamenti per 3 milioni di euro stanziati dal Ministero dei Trasporti.

Il nuovo progretto si discosta completamente dal precedente e risponde alla mobilitazione dei cittadini che si sono opposti per mesi alla realizzazione di corsie dedicate al solo uso delle biciclette riducendo al lumicino lo spazio per le auto che sono ancora – e resteranno a lungo – il mezzo di trasporto più usato dai genovesi e non solo per capriccio.

La nuova pista ciclabile, sulla quale si viaggerà in entrambe le direzioni per una larghezza di circa 3 metri ed una lunghezza di 2,5 chiometri, verrà spostata interamente sull’attuale marciapiede che subità modifiche sostanziali anche per quanto riguarda parcheggi laterali per bici, auto e moto e per la riduzione dello spazio attualmente destinato al solo uso pedonale.

A creare qualche problema alla realizzazione del progetto il “limite” imposto dalla Sovrintendenza alle Belle Arti che ha vincolato l’uso delle stesse piastrelle posizionate sulla passeggiata ai tempi delle Colombiane del 1992 e che sono notoriamente in pessime condizioni di conservazione con rotture multiple e intere zone nelle quali la copertura è ormai assente.