Genova – Rischiano di essere cancellati dall’Ordine dei Medici e di non poter più esercitare la loro professione i due medici denunciati dalla polizia per aver preparato falsi certificati medici a persone che non volevano indossare la mascherina per proteggere se stessi e gli altri dal coronavirus. I medici negazionisti rischiano anche una pesante condanna per epidemia colposa se venisse provato che, con il loro comportamento, qualcuno si è ammalato di coronavirus o ha infettato altri proprio non avendo usato la mascherina obbligatoria grazie alla loro gravissima omissione.

Un falso che rischia soprattutto di costare loro la carriera se l’Ordine dei Medici decidesse di radiarli dall’albo dei medici a causa del loro gravissimo comportamento irresponsabile.

Ad uno dei due medici la sanzione è stata comunicata proprio durante il raduno negazionista avvenuto in piazza De Ferrari contro i provvedimenti presi dal Governo Draghi per rendere obbligatorio il vaccino anti coronavirus per tutte le persone che lavorano in ospedali e studi medici o hanno contatti con le persone per la loro professione sanitaria.

Un provvedimento preso dopo i numerosi episodi di contagio di persone innocenti in ambienti medici dove i no vax operavano.