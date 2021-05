Genova – Infiammano le polemiche sui social dopo l’annuncio della chiusura del viadotto Ragone, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, dopo l’ispezione dei tecnici del Ministero dei Trasporti.

Una chiusura “precauzionale” che Autostrade per l’Italia mette in atto pur garantendo che il viadotto “è stabile” e che “sono in corso interventi di progettazione per adeguamento a parametri definiti dall’attuale normativa”.

Questa la nota stampa diffusa da Aspi a seguito della notizia del provvedimento:

“Sul viadotto Valle Ragone, in A12 tra Lavagna e Sestri Levante è scattata una limitazione al transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate. La misura compensativa è stata definita di concerto con le strutture tecniche del MIMS, a seguito dei sopralluoghi congiunti periodicamente programmati sulle infrastrutture della rete insieme alla Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Le verifiche tecniche condotte sul viadotto, in linea con le linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici emanate ad aprile 2020, esaminate in occasione del sopralluogo, hanno confermato la piena stabilità dell’infrastruttura – già registrata dai controlli effettuati da società esterne specializzate di ingegneria – mentre è stata condivisa una carenza intrinseca del Valle Ragone rispetto ad alcune azioni previste dalla normativa attuale per la progettazione dei ponti di nuova costruzione che sono molto amplificate rispetto alle norme precedenti.

In attesa dell’avvio dei lavori di adeguamento dell’opera, dei quali la Direzione di Tronco di Genova ha già avviato la progettazione, è stata adottata, in accordo con il MIMS, la misura di limitazione al solo traffico pesante.

Parallelamente, è stato individuato nel Politecnico di Torino, l’Istituto Universitario cui affidare la validazione di possibili innalzamenti del carico pesante transitabile, in merito alle soglie di carico massimo, da sottoporre e confermare con il MIMS nelle prossime ore.

Il viadotto Valle Ragone, resta pienamente fruibile al transito dei veicoli leggeri.