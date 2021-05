Sestri Levante – E’ stato regolarmente riaperto alla mezzanotte il viadotto Valle Ragone, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, chiuso al traffico pesante per motivi di sicurezza tra Lavagna e Sestri Levante.

Dopo appena qualche giorno di chiusura il viadotto, chiuso dopo un’ispezione dei tecnici del Ministero delle Infrastrutture, con raffica di titoli catastrofisti sui Media, è ora regolarmente percorribile ai mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Sul viadotto sono stati effettuati “lavori di adeguamento normativo” attivati dal concessionario a seguito della limitazione definita di concerto con le strutture tecniche del MIMS a seguito dei sopralluoghi congiunti periodicamente programmati sulle infrastrutture della rete insieme ad Autostrade per l’Italia.

I lavori, e le restanti limitazioni, termineranno complessivamente entro domenica.

“L’esperienza vissuta sul viadotto Valle Ragone – si legge in una nota di Autostrade per l’Italia – ha indotto Aspi a scrivere al MIMS per chiedere un tavolo tecnico dal quale ricevere indicazioni a livello normativo su come impostare la programmazione o l’esecuzione di questo tipo di interventi, legati all’applicazione ancora in fase sperimentale delle nuove Linee Guida del CSLLPP in materia di sorveglianza di ponti e viadotti, evitando di ricorrere a una gestione di carattere emergenziale che rischia di creare serie difficoltà al territorio impattato. La proposta è che il tema venga affrontato presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il quale sono già aperti tavoli tecnici di confronto”.

Restano le perplessità di automobilisti e trasportatori, costretti ad un “balletto” di responsabilità a fronte di disagi enormi e danni economici incalcolabili e il timore che uno scontro politico in atto sia la “causa” di tanti disastri visto che, difficilmente, un viadotto “non sicuro” al lunedì, può diventare “sicuro” in qualche giorno.