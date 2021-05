Genova – E’ uscito in mare con il suo windsurf per approfittare del mare e del vento ma si è trovato in difficoltà ed è stato salvato dalla Guardia Costiera

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova, nella tarda mattinata

odierna ha coordinato un evento di ricerca e soccorso di un windsurfista in

difficoltà nei pressi della spiaggia di Murcarolo, ad una distanza di circa mezzo

miglio dalla costa.

Dal momento della concitata segnalazione ricevuta per telefono da parte di

un bagnante presente sulla spiaggia, la ricerca del naufrago è stata

immediatamente condotta attivando il dispositivo di emergenza che ha visto

coinvolta la motovedetta dipendente S.A.R.-Search and Rescue-.

Il naufrago è stato individuato a circa 50 metri dagli scogli, innanzi ai

giardini di Quinto, ed immediatamente soccorso e recuperato a bordo della

motovedetta, trasportato presso la banchina di Marina Fiera dove è stato affidato

alle cure dei sanitari presenti.