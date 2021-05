Roma – Il mondo della musica piange oggi la scomparsa di Franco Battiato.

Il cantautore è morto nella sua residenza di Milo questa mattina.

A rendere nota la notizia è stata la famiglia che, con l’occasione, ha fatto sapere anche che i funerali si svolgeranno in forma privata.

Da tempo malato, Battiato si era ritirato da qualche anno dalla scena pubblica.

Battiato, per la sua capacita di spaziare tra i diversi generi musicali, è stato capace di costruire un percorso artistico unico fatto di sonorità pop, di musica elettronica ma anche di composizioni colte in cui fotografare la società contemporanea.

Una grande popolarità e tante, tantissime collaborazioni tra cui Giorgio Gaber, grande amico e primo insieme a Caterina Caselli a ospitare Battiato in un programma, ancora Claudio Baglioni, Pino Daniele, Bluvertigo, Subsonica, Marta Sui Tubi, Tiziano Ferro e molti altri.

Un punto di riferimento per i colleghi e per le giovani generazioni che hanno sempre visto in Battiato un modello capace di vedere il mondo con originalità mantenendo viva la curiosità che lo spingeva verso una continua ricerca.