Savona – Avrebbero filmato un rapporto sessuale con due ragazze apparentemente consenzienti e poi avrebbero diffuso le immagini con altri giovani all’insaputa e senza il consenso delle ragazze.

Sei giovani della provincia di Savona sarebbero indagati dalla Procura per diffusione di materiale pedo-pornografico, tra loro anche un ragazzo minorenne.

L’incontro a luci rosse sarebbe avvenuto in una località del savonese e avrebbe visto la partecipazione – al momento pare consenziente – di due giovanissime minorenni.

Qualcuno dei ragazzi avrebbe ripreso il rapporto e poi il video sarebbe stato scambiato tra i partecipanti e poi inviato ad altre persone non presenti e senza che le giovani venissero informate.

Una denuncia ha fatto scattare le indagini e ora gli inquirenti stanno ricostruendo i passaggi dei file video da un telefonino all’altro per risalire a chi, per primo, ha inviato le immagini a luci rosse.

Una perizia tecnica è stata richiesta sui telefoni cellulari di tutti i ragazzi coinvolti per identificare l’autore o gli autori della diffusione del materiale che, per legge, è considerato pedo-pornografico perché riguarda persone minorenni.